Ministro prevÃª diminuiÃ§Ã£o em nÃºmero de inscriÃ§Ãµes no Enem deste ano

O ministro da Educação, Mendonça Filho, disse estimar que o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano terá 1 milhão de inscritos a menos do que a edição anterior. De acordo com ele, a diminuição deverá acontecer principalmente porque a prova não servirá mais como meio para se obter uma certificação de conclusão do ensino médio.

Com essa expectativa, o ministério espera, de acordo com Mendonça, que 7 milhões de estudantes se inscrevam no exame para tentar ingressar em faculdades públicas ou particulares.

As inscrições para o Enem foram abertas às 8h desta segunda-feira, e até as 11h, 29.783 pessoas já tinham concluído suas inscrições no exame, de acordo com balanço do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Na edição deste ano, a taxa de inscrição para a realização do exame subiu de R$ 68 para R$ 82