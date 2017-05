Defesa de Lula pede que depoimento a Sergio Moro seja adiado

A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva requisitou nesta segunda-feira (8) a suspensão imediata do processo criminal em que ele é réu por corrupção e lavagem de dinheiro no caso tríplex – imóvel no Guarujá, litoral de São Paulo.

Por meio de habeas corpus enviado ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), sediado em Porto Alegre, os advogados pontuaram que a defesa não dispõe de tempo suficiente para analisar o conteúdo de uma "supermídia" com 5,42 gigabytes com documentos que a Petrobras anexou aos autos – estima-se que o arquivo tenha 100.000 páginas.

Segundo o Ministério Público Federal (MPF), o imóvel pertence a Lula, o que sempre foi negado por ele. O ex-presidente vai ser interrogado nesta quarta-feira (10), pelo juiz federal Sergio Moro. Na ação, Lula é acusado de ter recebido R$ 3,7 milhões em propinas da OAS. Em troca, segundo o MPF, o petista teria fechado, supostamente por ingerência, três contratos com a estatal petrolífera.