MPF pede aumento de pena de Cunha e devoluÃ§Ã£o de R$ 77, 5 milhÃµes

O Ministério Público Federal (MPF) apelou contra a sentença do juiz Sérgio Moro contra o ex-deputado Eduardo Cunha.

A apelação pede que a pena de Cunha seja estendida e que o valor de reparação de danos dos crimes cometidos por Cunha seja de US$ 77,5 milhões. O recurso deve ser encaminhado para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4).

O MPF ainda pediu que Cunha seja condenado por um dos crimes de lavagem de dinheiro pelo qual foi absolvido, no valor de US$ 165 mil e que o perdimento do produto do crime seja individualizado para cada crime em que Cunha foi condenado. Moro havia absolvido o ex-presidente da Câmara dos Deputados por entender que não tinha como comprovar a origem criminosa dos recursos.

Com relação ao tempo de pena de Eduardo Cunha, Moro considerou a conduta social e motivos do crime como variáveis neutras. Os procuradores, no entanto, acreditam que as duas devem ser valorizadas negativamente, o que aumentaria a pena. "Eduardo Cunha, na qualidade de deputado federal e de pessoa politicamente exposta, deveria ter mantido sua reputação ilibada, ter atuado em conformidade ao interesse da coletividade e, na qualidade de legislador, ter respeitado e cumprido as leis", afirmou o MPF em suas alegações.