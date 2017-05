Conjunto Penal de Feira de Santana inaugura berÃ§Ã¡rio e escola para internas

O Conjunto Penal de Feira de Santana inaugurou, nesta segunda-feira (8), um berçário e uma escola para as internas da unidade. O berçário começa a funcionar beneficiando seis mães que deram à luz no presídio. A escola feminina tem quatro salas de aula e também já está funcionando. A inauguração contou com a presença do secretário de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), Nestor Duarte, entre outras autoridades.

A construção foi feita com o apoio de empresários da sociedade civil, além de cerca de 30 presos do sexo masculino, que, voluntariamente, atuaram nas obras durante um ano. O secretário Nestor Duarte afirmou que a obra “faz uma diferença enorme na vida dessas pessoas. Representa mais humanidade, mais educação e dignidade para essas mulheres que estão sem liberdade. Que estão fora dos seus lares”.

O berçário foi mobiliado com berços, camas, cômodas, sofá, brinquedos e banheiro privativo. Segundo o diretor do Conjunto, capitão Allan Araújo, assim que a estrutura ficou pronta, já surgiu essa demanda e, por isso, seis internas já utilizam o espaço para cuidar de seus filhos, durante o período mínimo de seis meses, mas que pode ser estendido até um ano. A educação das internas também é preocupação do Estado. Cada uma das quatro salas de aula tem capacidade para 20 alunas. É mais um anexo do Colégio Estadual Paulo VI, que tem sede no bairro Aviário e uma unidade no Conjunto Penal.