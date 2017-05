Suspeito de matar mulher na passarela da RodoviÃ¡ria Ã© preso; motivaÃ§Ã£o seria trÃ¡fico

O suspeito de ser autor do assassinato de Lucigleide Maciel de Jesus, de 48 anos, morta a facadas na passarela que liga o Shopping da Bahia ao Terminal Rodoviário de Salvador na noite de sexta-feira (6), foi preso nesta segunda-feira (8).

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o assassinato teria sido ordenado por traficantes de Saramandaia por conta de dívidas que a vítima, que era conhecida como “Tia Gleide”, tinha com traficantes de drogas. Identificado como Ednaldo dos Reis Mercês, o “Batoré”, o principal suspeito do assassinato, já tinha passagens pela polícia e havia sido condenado pela justiça por outros crimes.

Ele foi capturado por policiais da 1ª Companhia Independente da Polícia Militar (Pernambués) através da ajuda da população do bairro. De acordo com o Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP), o homem está sendo interrogado nesta tarde e teria sido preso pela Polícia Militar. A SSP também destacou que nenhum bem da vítima foi subtraído, não configurando o crime como latrocínio, assim como tinha sido divulgado pela imprensa em um primeiro momento.