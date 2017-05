Ronny mais uma vez sai em defesa de governador Rui Costa na CÃ¢mara

O presidente da Câmara Municipal, Reinaldo Miranda (PHS), entrou em defesa do governador Rui Costa (PT), após discurso do edil Luiz Augusto de Jesus, Lulinha (DEM).

"A semana passada, um delator da Operação Lava Jato afirmou que o ex-governador fez acordo com a Odebrecht para ajudar no financiamento da campanha de Rui Costa. Foram R$ 290 milhões envolvidos. A Operação já começa a chegar em Rui Costa. Atenção vereadores do PT. E não tenho dúvidas de que muitos políticos ligados ao PT estão envolvidos no desvio de dinheiro público”, pontuou Lulinha.

Ronny então rebateu.

“Diante do discurso do colega Lulinha não poderia deixar de subir a esta tribuna e afirmar que sabemos da fase em que nosso país vive, mas se tem dois homens públicos com total transparência de atos são o prefeito José Ronaldo (DEM) e o governador Rui Costa. Portanto, não deveríamos usar esta tribuna para afirmar que o governador será citado em uma denúncia feita sem provas ou testemunhas. Não sou advogado de Rui Costa, porém sei que é um homem sério e honesto”.