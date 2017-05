Trabalhadores dos Correios encerram greve na Bahia; foram 11 dias parados

Iniciada no dia 26 de abril, a greve de funcionários dos Correios na Bahia terminou depois de uma assembleia, na última segunda-feira (8), em Salvador. De acordo com informações do Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos da Bahia (Sincotelba), a categoria já retornou ao serviço.

Apesar do retorno para as atividades, os trabalhadores permanecem em estado de greve. Eles não aceitaram as propostas oferecidas pela empresa e novas negociações devem acontecer nesta terça-feira (9).