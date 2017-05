"Existe um pacto silencioso na Câmara na tentativa de limitar as ações da Operação Lava Jato. Tem gente do PSDB, gente do PMDB, todo mundo na fita sendo investigado e há esse pacto aqui, silencioso das cúpulas da política brasileira para abafar a Lava Jato. Estancar a sangria, como diz [Romero] Jucá".

Frase do deputado federal Chico Alencar (PSOL-RJ), durante entrevista à Rádio Metrópole, na manhã desta terça-feira (9)