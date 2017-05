Carro-forte é alvejado durante tentativa de assalto em Conceição da Feira

Um carro-forte foi alvejado durante uma tentativa de assalto na noite de segunda-feira (8), no município de Conceição da Feira, na região metropolitana de Feira de Santana. Conforme a Polícia Militar, quatro homens armados estavam em uma picape e conseguiram fugir.

Durante a perseguição ao carro-forte, os homens atiraram, mas não conseguiram roubar. Ninguém ficou ferido na ação. A polícia foi acionada pelo próprio condutor do carro-forte.

Uma equipe da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT) Rondesp esteve no local e escoltou o veículo até a sede, com os valores que foram preservados. De acordo com a PM, não há informação de presos até a manhã desta terça-feira (9).