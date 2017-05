Dezembro vermelho: Câmara aprova projeto de enfrentamento do HIV/Aids

Dezembro Vermelho: Um mês dedicado à conscientização e enfrentamento do HIV/Aids.

De autoria do vereador Luiz Ferreira Dias, o Luiz da Feira (PPL), foi aprovado na Câmara de Vereadores de Feira de Santana, ontem (8), o projeto de lei que institui o mês de dezembro de alerta para a prevenção, assistência, proteção e promoção dos direitos humanos das pessoas convivendo com o HIV/Aids.

Neste período, conforme o projeto de número 51/2017, Feira de Santana deverá se voltar, através de mobilizações, para o enfrentamento do HIV. Além de atividades de conscientização sobre sexo seguro e os efeitos do vírus no organismo, deverão ser promovidas outras ações por meio das secretarias de Saúde, Educação e Desenvolvimento Social. Essas atividades, consta no projeto, “serão desenvolvidas em consonância com os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) de modo integrado com os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e, fundamentalmente, com entidades e instituições do movimento social organizado e a Câmara Municipal de Feira de Santana”. Durante o mês de dezembro, a iluminação dos prédios públicos deverá constar de luzes de cor vermelha; ser promovidas palestras e atividades educativas; veiculação de campanhas de mídia e a realização de eventos.

Em Feira de Santana, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde referentes ao ano de 2015, foram diagnosticados 246 casos de pessoas portadoras do HIV, enquanto em 2014, foram a 242 casos. No ano passado, até novembro, 263 pessoas tiveram a doença confirmada. “O número de pessoas infectadas pelo vírus da aids ainda é elevado. Daí a importância do Dezembro Vermelho, no qual serão desenvolvidas ações educativas junto aos diversos setores sociais e governamentais, visando o esclarecimento amplo sobre o tema, bem como a disseminação de mensagens de apoio e acolhimento”, afirma o vereador. É nesse mês, no dia 1º, que se comemora o Dia Mundial de Luta contra a Aids.