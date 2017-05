Justiça mantém depoimento de Lula a Moro após negar suspensão do processo

O pedido de defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para adiar o depoimento sobre o processo do triplex da empreiteira OAS foi negado nesta terça-feira (9) pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4). Dessa forma, está mantido o depoimento do ex-presidente ao juiz Sérgio Moro, em Curitiba.

Essa decisão é do juiz federal Nivaldo Brunoni, que foi convocado para substituir o desembargador federal relator da Lava Jato na 8ª Turma, em Porto Alegre, João Pedro Gebran Neto.

A defesa do ex-presidente recorreu com um habeas corpus que pede liminarmente a suspensão do processo sobre o triplex e solicitavam mais tempo para análise de documentos. A defesa alegou que o tempo destinado para a análise da documentação "é materialmente impossível" até esta quarta (10).