Manifestantes começam a chegar a Curitiba para acompanhar depoimento de Lula

Manifestantes ligados ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) começaram a chegar a Curitiba, em mais de 20 ônibus, para acompanhar o depoimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, previsto para a quarta-feira (10), na Justiça Federal. Cerca de 500 pessoas seguiram em marcha direcionada a uma área reservada nas proximidades da Rodoferroviária, na região central da capital paranaense.

O depoimento será tomado pelo juiz Sérgio Morro no processo em que o ex-presidente é acusado de receber propina da empreiteira OAS por meio das reformas de um apartamento triplex no Guarujá, litoral de São Paulo, e de um sítio em Atibaia, no interior do estado. De acordo com a defesa do ex-presidente, o petista nega que ele seja dono dos imóveis.

Um esquema especial de segurança foi montado pelo governo do Paraná para evitar confrontos entre manifestantes e outras intercorrências. Entre as ações, está previsto um bloqueio em um raio de 150 metros em torno do prédio, e apenas jornalistas credenciados e moradores da região poderão passar pelos policiais. A Polícia Militar (PM) do estado vai cuidar da segurança nas ruas ao redor do prédio da Justiça Federal, que será monitorado pela Polícia Federal.