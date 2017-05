Em prisão domiciliar, Eike Batista é flagrado almoçando em restaurante em Copacabana

O empresário Eike Batista almoçou hoje no restaurante A Marisqueira, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Ele está em prisão domiciliar desde o dia 30 de abril graças a uma decisão do ministro do STF Gilmar Mendes.Acusado de participação no esquema de pagamento de propina envolvendo o ex-governador Sérgio Cabral, o empresário foi preso no dia 30 de janeiro.

Entre as medidas cautelares que ele deveria obedecer em prisão domiciliar está o recolhimento domiciliar integral. O juiz ainda descreve que o descumprimento dessas medidas acarretará a volta da prisão.

A prisão domiciliar de Eike Batista está no centro de um embate entre Rodrigo Janot e Gilmar Mendes. Nesta segunda-feira, o procurador-geral da República pediu que o ministro do STF fosse considerado impedido de atuar no processo contra o empresário.

Janot também solicitou a anulação de todas as decisões de Gilmar Mendes referentes ao caso. O pedido foi feito porque Eike Batista é cliente do escritório onde a mulher do ministro do STF trabalha, em Brasília.