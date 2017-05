Vereador Edvaldo Lima vota contra projeto por conter a palavra 'gênero'

É isso mesmo que você leu. O vereador Edvaldo Lima (PP), votou contra o projeto de iniciativa do colega Roberto Tourinho (PV), nº 60/2017, que cria Comitê Municipal Permanente de Políticas Sustentáveis, pois nele está escrito a palavra “gênero”.

Segundo Edvaldo, devido aos muitos problemas que já teve na Câmara Municipal por conta de questões relacionadas a palavra “gênero”, ele não vota em mais nenhum projeto que a contenha.

“Quero dizer ao autor do projeto que respeito e tenho muito carinho e tenho também aprovado seus projetos, mas li este e observei que é um projeto importante, mas uma parte que me chamou atenção foi o artigo 1º, que diz que o colegiado será presidido pelo representante do Poder Público e da sociedade civil, levando em conta a igualdade entre gêneros e continuarei com meu posicionamento de não aprovar nenhum projeto que tenha a palavra gênero”, declarou.

Voltando ao projeto, o objetivo é integrar representantes do Poder Executivo e da sociedade civil organizada, das áreas relacionadas ao atendimento de políticas do desenvolvimento sustentável, com a participação em fóruns, movimentos e entidades representativas deste segmento da população. Farão parte do Comitê os secretários municipais de Meio Ambiente e Recursos Naturais; de Desenvolvimento Social; de Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico; de Planejamento e representantes da sociedade civil organizada: do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente; Conselho Municipal de Desenvolvimento Social; Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico; Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável.

O autor do projeto, Roberto Toruinho explicou que a igualdade de gênero se refere a ter homens e mulheres na presidência do Comitê e mesmo assim Edvaldo nao mudou o voto.