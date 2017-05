Brasileirão 2017: CBF antecipa data do duelo entre Vasco e Bahia

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou na última terça-feira (9) uma mudança na programação do jogo entre Vasco e Bahia, válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o argumento de "respeitar intervalo regulamentar" entre a partida e o segundo jogo da final da Copa do Nordeste - marcado para o dia 24 -, a entidade antecipou o duelo para o dia 21 de maio, um domingo, às 11h, no estádio São Januário, no Rio de Janeiro. O Esquadrão de Aço faz a estreia no certame contra o Atlético Paranaense, no próximo domingo (14), na Arena Fonte Nova.