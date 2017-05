Ex-candidato a vereador é morto a tiros em Vitória da Conquista

Um ex-candidato a vereador foi morto a tiros durante a noite de terça-feira (9) na cidade de Vitória da Conquista.

De acordo com informações do Blog do Anderson, Genivaldo Alves Moreira, de 53 anos, era empresário e tentou uma cadeira na Câmara do município do sul da Bahia pelo PTN na eleição municipal de 2012.

O crime aconteceu por volta de 18h30 na travessa Presidente Dutra, no bairro Brasil. Unidades da Polícia Militar fizeram rondas na região, mas até o início da noite ainda não haviam encontrados suspeitos de cometer o crime.