Mãe e filho são feitos reféns por 6h durante fuga de traficante em Alagoinhas

Valdomiro dos Santos Reis, de 30 anos, foi preso na noite desta terça-feira (9) após invadir uma casa e fazer mãe e filho reféns em Alagoinhas, no Nordeste do estado. Ele tinha mandado de prisão expedido pela Justiça e iniciou o cárcere após perceber que seria capturado por equipes locais da Polícia Militar.

Ele fugiu do cerco policial e numa localidade conhecida como Vila Massal invadiu a residência. Policiais militares e civis libertaram as vítimas após seis horas de negociação. Mãe e filho saíram sem ferimentos. Com ele foram apreendidos duas pistolas e um revólver.

O traficante se entregou após a presença de um advogado. Ele foi autuado em flagrante por extorsão mediante sequestro na Delegacia Territorial de Alagoinhas. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Valdomiro é o principal suspeito de atirar em um PM, no ano passado, na cidade de Cachoeira.