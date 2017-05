BRT atrasa final das obras

O projeto Bus Rapid Transit (Transporte Rápido de Ônibus, em inglês), ou BRT, de Feira, foi lançado em 30 de Junho de 2015 pelo prefeito José Ronaldo, o Ministro das Cidades Gilberto Kassab e o governador Rui Costa, com previsão de que começaria a operar em Janeiro de 2017. O projeto tem investimento expressivo do governo federal, de R$87 milhões, através da Caixa Econômica Federal e conta com dois corredores: João Durval, com 4,8 km de extensão, e o Corredor Getúlio Vargas, com 4,45 km, totalizando 9,25 km que estarão ligados a três terminais, também parte do projeto.

. Depois das eleições do ano passado a oposição ao projeto perdeu o ímpeto e o discurso técnico parece que não encontraram mais defensores, mostrando que o fôlego era eleitoral. O BRT, no entanto, que vinha em bom ritmo parece ter empacado. O secretário Carlos Brito já reconheceu atraso na intervenção da João Durval, por alguma falha de projeto, e as estações da Getúlio Vargas seguem, também, sem finalização de sua construção, embora prometidas para mais 90 dias. Segundo as informações a previsão é que entre Setembro e Outubro as obras sejam finalizadas e o sistema comece a operar.

A população torce para que o novo calendário de conclusão sugerido seja realmente cumprido.