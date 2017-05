Sobrevivente de acidente da Chapecoense visitam local da queda do avião

Os quatro sobreviventes do acidente do avião da empresa colombiana LaMia que transportava o time da Chapecoense em novembro do ano passado retornaram ao local onde a cauda do avião caiu, no município de La Unión, na Colômbia, a quase 40 quilômetros de Medellín.

Segundo informações da Agência Brasil, eles fizeram uma oração junto com familiares das vítimas e fizeram reconhecimento do terreno. "Não sei como as equipes de resgate fizeram para chegar até aqui. Estou impressionado. Mas hoje este ciclo se encerra para mim", disse o jornalista Rafael Henzel, que visitou a região com os jogadores da Chape Alan Ruschel, Helio Neto e Jackson Follmann.

Os sobreviventes e familiares das vítimas também percorreram os hospitais nos quais foram atendidos após o resgate e reencontraram os médicos que salvaram os quatro remanescentes da tragédia. "É um momento especial. Com um abraço, falamos tudo", disse Ruschel, no Hospital San Vicente Fundación, onde fez um agradecimento especial ao diretor-médico, Ferney Rodríguez. O lateral-esquerdo Alan Ruschel publicou um vídeo em seu perfil no Instagram nesta terça-feira (10), mostrando a recepção que tiveram ao chegar no hotel San Fernando Plaza Medellín.