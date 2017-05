Rui assina decreto que reduz ICMS do querosene de aviação; Avianca aumenta voos

O decreto que reduzirá o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do querosene de aviação de 18% para 12% será assinado pelo governador Rui Costa nesta quarta-feira (10), na Governadoria, no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

Participarão da reunião, o presidente da Avianca, Frederico Pedreira, secretários estaduais, o vice-presidente da Fecomércio, Carlos Andrade, a coordenadora da Câmara Empresarial de Turismo da Bahia, Avani Duran, o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis da Bahia (ABIH-BA), Glicério Lemos, o presidente do Conselho Baiano de Turismo, Roberto Duran, e o presidente da Associação Brasileira das Agências de Viagens da Bahia (Abav- Bahia), Jorge Pinto.

De acordo com o governo do estado, a medida conta com a adesão da companhia aérea Avianca, que vai aumentar em 9% a oferta de assentos. A Avianca também terá nova linha Salvador-Bogotá e 14 voos domésticos semanais.