Em dia de depoimento de Lula, Temer pede fim de 'embate de brasileiro contra brasileiro'

O presidente Michel Temer fez um discurso nesta quarta-feira (10) pedindo mais tranquilidade no Brasil. No dia do depoimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao juiz Sérgio Moro, Temer falou ainda que “o país não pode ficar nesse embate de brasileiro contra brasileiro".

A declaração foi feita durante a assinatura de um decreto de regularização portuária. “É preciso eliminar uma certa raivosidade que muitas vezes permeia a consciência nacional. Precisamos ter paz e tranquilidade e saber que nada vai impedir que o Brasil continue a trabalhar”, afirmou o presidente, sem associar o comentário a algum episódio específico.

Durante o pronunciamento, Temer disse ainda que acredita que os brasileiros estão começando a ficar otimistas em relação a economia e que ele tem “orgulho” por ver a desaceleração da inflação. "Quando vemos o quadro da inflação, vemos com orgulho", declarou.