Marco Aurélio Mello, ministro do STF, declarou-se impedido de julgar as questões referentes a Eike Batista porque tem uma sobrinha que trabalha no escritório de Sérgio Bermudes, advogado do réu.

O que Marco Aurélio fez foi dar um "tapa de pelica" na cara de Gilmar Mendes que apesar de ter a mulher trabalhando no mesmo local não fez isto. Foi uma vingancinha contra Gilmar que detounou o colega quando este afastou Renan da Presidência do Senado.

O STF tem razões que a própria lei desconhece.