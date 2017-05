Ibirapitanga: Homem mata mulher após vítima descobrir estupro de filha

Um homem é acusado de matar a mulher com um golpe de machado após a vítima ter descoberto um estupro contra a filha. O caso ocorreu na zona rural de Ibirapitanga, sul da Bahia, na terça-feira (9).

Segundo a Polícia Civil, a suspeita é que o casal discutiu pelo fato de a mulher, de 30 anos, ter descoberto que a filha, de 12 anos, era abusada sexualmente pele marido. Depois de matar a vítima, ele ainda ligou para familiares da mulher e fugiu. Segundo a TV Santa Cruz, o casal trabalhava em uma fazenda perto do local do crime.

Ainda segundo a polícia, o corpo da mulher foi levado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Ilhéus, e deve ser liberado ainda nesta quarta-feira (10). A garota, vítima do abuso, já fez exame de corpo de delito no Departamento de Polícia Técnica (DPT). Além da garota, o casal ainda tem outros três filhos, que estão sob guarda do Conselho Tutelar da cidade.