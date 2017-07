Uefs retoma seleção por meio de Reda; 44 vagas de nível médio e superior estão disponíveis

A Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) retomou o processo seletivo para funções técnicas por meio do Regime Especial de Direito Administrativo (REDA). A suspensão foi feita no dia 23 de maio, após recomendação do Ministério Público da Bahia (MP-BA), que pediu que a instituição comprovasse a necessidade de contratações temporárias.

Para retomar o concurso, cinco das 49 vagas foram excluídas. Os inscritos no concurso para as três vagas de técnico de nível médio (área administrativa) previstas para Feira de Santana, Amélia Rodrigues (Estação Rio Seco) e Lençóis (Campus Avançado da Chapada Diamantina), bem como para as duas de nível superior para contador e engenheiro elétrico, devem solicitar o reembolso da taxa de inscrição.

A restituição deve ser solicitada no período de 11/07 a 17/07, no site da Uefs. Candidatos que estiverem inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, e for membro de família de baixa renda também poderão solicitar a devolução do valor pago na inscrição.

Os salários do processo seletivo variam entre R$ 1.289,38 a R$ 2.648,86, dependo do nível e do cargo pretendido pelo candidato. A contratação terá duração de 24 meses, e pode ser prorrogada pelo mesmo período. De acordo com o edital, a seleção será por análise curricular e o resultado final no Diário Oficial do município, mas ainda não tem data firmada.

As vagas e funções de NÍVEL MÉDIO são:

- 18 para Educador (a) para Creche;

- 02 para Lactarista para Creche;

- 02 para Técnico em Saúde Bucal;

- 09 para Técnico em Laboratório;

- 03 para Técnico em Química (02 de 30h/sem. e 01 para 40h/sem.);

- 04 para Técnico em Enfermagem;

- 03 para Técnico em Agropecuária;

- 01 para Técnico em Segurança do Trabalho

As vagas e funções de NÍVEL SUPERIOR são:

- 01 para Engenharia de Segurança do Trabalho; e

- 01 para Nutrição