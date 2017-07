Mulheres são presas por aplicar golpe 'Boa noite, Cinderela' para roubar vítimas em Feira de Santana

Duas mulheres foram presas na quinta-feira (6), em Feira de Santana, suspeitas de aplicar o golpe do "Boa noite, Cinderela", para roubar as vítimas. A informação foi divulgada pela Polícia Civil nesta sexta-feira (7).

Elas já haviam sido conduzidas para a Delegacia de Roubos e Furtos de Feira de Santana, em junho do ano passado, e estavam com mandado de prisão em aberto até a quinta-feira, quando foram capturadas por investigadores da delegacia.

As suspeitas, Lindiomara Santos de Sesus e Alexandra Santos Cruz, dopavam as vítimas inserindo medicamento em bebidas e, em seguida, roubavam seus pertences. Elas também adquiriam móveis e eletrodomésticos, utilizando cartões bancários das vítimas. As duas mulheres foram conduzidas para o presídio de Feira de Santana.