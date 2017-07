O comando do PSDB agendou uma reunião de emergência na próxima segunda-feira (10), em São Paulo, para discutir a provável saída do partido do governo do presidente Michel Temer. A informação é do portal G1.

Segundo o jornal, o partido poderá deixar o governo depois da votação da reforma trabalhista no Senado, marcada para a próxima terça (11). O Palácio conta com o apoio do presidente licenciado do PSDB, o senador Aécio Neves, para tentar impedir a saída dos tucanos da base de apoio do governo.