Mega-Sena paga R$ 32 milhões em sorteio neste sábado

Quem acertar as seis dezenas do concurso 1.947 da Mega-Sena receber um prêmio de R$ 32 milhões. O sorteio acontece às 20h (horário de Brasília) deste sábado (8), na cidade de Ubá, em Minas Gerais.

Esse será o último dos três concursos da série especial "Mega Semana de Férias". Os dois primeiros foram na terça (4) e na quinta (6), respectivamente. Normalmente, os sorteios ocorrem às quartas e sábados.

As apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país. A aposta mínima custa R$ 3,50.