Colisão entre dois carros deixa três mortos e um ferido na BR-020

Três pessoas morreram e uma outra ficou ferida em um acidente envolvendo dois carros na manhã deste sábado (8). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os dois veículos colidiram de frente na BR-020, no trecho do distrito de Roda Velha, no município de São Desidério.

A PRF informou ao portal G1 que o motorista de um dos veículos e uma mulher que estava no banco da frente morreram ainda no local. O corpo do condutor precisou ser resgatado das ferragens pelo Corpo de Bombeiros. O passageiro que estava no banco de trás do veículo teve ferimentos e chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Luís Eduardo Magalhães, mas não resistiu aos ferimentos.

O motorista do segundo veículo teve ferimentos leves e foi encaminhado pelo Samu para o Hospital de Barreiras. Os corpos das vítimas foram levados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Barreiras.

A PRF informou que o acidente aconteceu quando um dos veículos invadiu a faixa contrária e bateu no outro carro. Uma perícia foi realizada no local para apontar as causas do acidente.