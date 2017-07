Gastronomia e mesa posta por Larisse Bianchini

Hoje vamos falar com Larisse Bianchini. Ela é advogada, esposa ,mãe e chef de cozinha. Um resumo da sua auto definição no perfil do instagram @larissebiamchini, fala melhor sobre ela: apaixonada por cozinhar, amor pela mesa decorada, prazer em registrar esses momentos e satisfacão em preparar tudo isso.

Emanuela : De onde vêm as inspirações para compor as mesas?

Larisse : A minha inspiração vem de muitas fontes, como livros que descrevem um jantar, filmes, séries, revistas,Instagram, mas sempre adequando o que gosto ao meu acervo.

Emanuela : Você costuma conjugar os pratos com a decoração da mesa?

Larisse : Não só coordeno os pratos, mas como todos os objetos que irão à mesa, levando em consideração cores, formas, materiais dos objetos, para que combinem entre si compondo uma mesa harmoniosa.

Emanuela : Há de se ter um cuidado para não exagerar. Como você lida com essa linha tênue entre o belo e o exagerado?

Larisse : Com certeza temos que ter cuidado no exagero, tanto visual, quanto ao exagero de objetos colocados à mesa, como também o número de convidados. Posso citar alguns exemplos, como: arranjos muito altos atrapalham a visualização entre as pessoas, excesso de objetos podem dificultar o alcance das taças, a quantidade de convidados se for superior à quantidade de lugares na mesa, colocar 8 pessoas em uma mesa com lugar para 6, tornará o jantar incômodo pela falta de espaço necessário para o convidado se locomover tranquilamente.

Emanuela : Que dicas você pode dar para nossos leitores, digamos que para uma mesa de café da manhã, uma de almoço e outra de jantar?

Larisse: Mesa de café: se todos sentarem à mesa, dispor os alimentos de forma prática para todos terem acesso, se for usar flores, use arranjos pequenos e baixos, e sempre colocado na mesa em um lugar que não atrapalhe as pessoas pegarem algo nela.

No almoço, se o serviço for à mesa, evite arranjos e opte por prendedores de guardanapos com flores e em taças ou copos com visual bonito. Se o serviço for disposto em um aparador, aí sim você pode enfeitar a mesa com flores, objetos de decoração alegres e coloridos, pois combinam com o horário.

Jantar é o meu preferido. Pode usar castiçais com velas, lanternas, flores, toalhas e taças. Ter uma louça branca é a melhor, opção pois pode fazer diversas combinações, com cores variadas de toalhas, jogos americanos, guardanapos e porta guardanapos, flores, castiçais, marcadores de lugar, todos esses objetos ou alguns deles vão fazer a sua mesa ficar linda, mas use sempre o bom senso para não exagerar nos detalhes.

Emanuela : Como começou seu amor pela cozinha? Sabemos que você é uma excelente chef!

Larisse : O meu amor pela cozinha começou junto com meu amor pelo meu marido. Minha primeira receita foi uma massa fresca que ele viu em uma revista e trouxe para que eu fizesse. Fiquei tensa, mas fiz e saiu péssima! Dai em diante comecei a me interessar e quando fui cursar a faculdade não tinha uma funcionária para cozinhar todos os dias, assim comecei a cozinhar mais. Nessa época, gostava de tentar reproduzir receitas de restaurantes que eu frequentava (até hoje gosto), receitas de revistas, até a descrição de um jantar me leva para a cozinha. Gosto muito de imaginar as receitas, de criar ou adapta-las, isso me impulsiona na gastronomia: poder de transformar os alimentos e, como não sou chef, arrisco o quanto eu quiser, às vezes dá certo, outras vezes errado, e isso faz com que eu cozinhe ainda mais para melhorar. Adoro um preparo demorado, cheio de detalhes, com passo a passo, por isso tenho um carinho especial pela culinária francesa,acho fantástico como os franceses elaboram a comida, penso que o ato de se alimentar, para eles, é um prazer maravilhoso que mexe com todos os sentidos e é assim que sinto.