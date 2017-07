Morre um torcedor após episódios de violência em Vasco x Flamengo

Um torcedor do Vasco, de 27 anos, morreu após ser baleado no peito, durante o episódio de violência no clássico entre Vasco e Flamengo neste sábado, em São Januário. Segundo a Polícia Militar, ele deu entrada no Hospital Souza Aguiar já em óbito. Outros três torcedores que chegaram feridos à unidade — dois baleados na perna e um atingido por estilhaços — já receberam alta. Testemunhas contaram que um policial militar foi o responsável pelos disparos:

— Ele (a vítima) era um cara muito bom, já tinha um bom tempo que não vinha aos jogos e, agora, acontece isso aí. Quem estava lá na hora contou que um PM chegou atirando em todo mundo. Os amigos ainda tentaram trazê-lo para o hospital, mas ele morreu ainda no carro — disse um integrante da torcida.

O irmão da vítima esteve no hospital, mas, muito abalado, não quis divulgar o nome do torcedor. Segundo ele, a mãe sofre de problemas no coração e ainda não sabia do caso.

Embora não tenham confirmado identidades das pessoas baleadas, os policiais informaram que todos os quatro casos têm relação com os confrontos ocorridos após o jogo entre Vasco e Flamengo, vencido pelo rubro-negro por 1 a 0. Após a partida, torcedores vascaínos dispararam bombas caseiras no gramado de São Januário e foram reprimidos com gás de pimenta. O tumulto seguiu no lado de fora do estádio, onde foram ouvidos barulhos de tiros.

O torcedor que deu entrada no Souza Aguiar já em óbito foi baleado na lateral do tórax. Já os outros dois baleados foram atingidos na perna, segundo os policiais. O quarto torcedor contou, de acordo com os policiais, que tentou se proteger atrás de um caminhão durante troca de tiros ocorrida em um confronto de torcidas, e acabou ferido por estilhaços de vidro.

O clima foi de tensão em São Januário, com brigas pontuais nas arquibancadas durante o jogo e uma enorme confusão depois do apito final, que confirmou a vitória do Flamengo sobre o Vasco por 1 a 0. Após o jogo, torcedores do Vasco atiraram objetos e bombas caseiras no gramado de São Januário, contra PMs e impedindo jogadores do Flamengo de entrar no vestiário.

A PM teve de usar gás de pimenta e, para escapar, torcedores tentaram entrar nas cabines de TVs e rádios. Durante a partida, os vascaínos tentaram invadir o espaço reservado à torcida do Flamengo, mas foram impedidos pelo policiamento que havia entre os dois grupos. De um lado e de outro, objetos eram arremessados. Havia 220 PMs dentro do estádio. Houve confusão também entre os próprios vascaínos, como já ocorrera em outros jogos, entre os que apoiam o presidente Eurico Miranda e os que querem vê-lo longe do clube.