Feirenses pedem paz na Marcha para Jesus

Milhares de evangélicos foram ao centro da cidade, neste sábado, 8, cantar e louvar ao Senhor, pedindo pela paz em Feira de Santana, durante a 24ª Marcha para Jesus. O evento começou à tarde, com uma caminhada pela avenida Getúlio Vargas, e se estendeu com concentração e shows na avenida Olímpio Vital, onde se apresentaram os cantores Irmão Lázaro e Aline Barros.

Durante a caminhada, que saiu do cruzamento entre as avenidas Getúlio Vargas e João Durval, alguns shows com artistas da terra, com samba e até reggae, além de outros ritmos de louvor.

A chuva caiu no período da tarde, mas não atrapalhou a caminhada, que contou com a presença do prefeito José Ronaldo de Carvalho.

Já na concentração, na avenida Olímpio Vital, o prefeito José Ronaldo foi homenageado pela Associação de Ministros Evangélicos de Feira e a da Bahia, entidades organizadoras do evento, pelo apoio que o Governo Municipal vem dando na promoção da Marcha para Jesus.

Os shows de Irmão Lázaro e de Aline Barros, dando testemunho de fé e adoração, atraiu milhares de pessoas, que cantaram e pediram pela paz.