Um homem morre e dois ficam feridos após serem baleados no Jardim Acácia

Um homem morreu e dois ficaram feridos, na manhã de ontem (8), após serem baleados por dois homens não identificados no bairro Jardim Acácia, em Feira de Santana. Érico Conceição dos Santos, de 22 anos, natural de Sapeaçu, foi atingido com vários tiros nas costas e caiu em um terreno baldio próximo ao local do atentado.

As outras duas vítimas foram identificadas como Jailson Santos de Oliveira, que levou um tiro no ombro e foi encaminhado para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA) e Lucas Cerqueira Dantas, que se feriu na mão, e foi atendido em uma unidade hospitalar de Conceição da Feira.

De acordo com uma das vítimas sobreviventes à polícia, o trio veio da cidade de Conceição da Feira descarregar um caminhão de madeira em um galpão na Rua Tafarel. A proprietária do galpão saiu para sacar dinheiro em outro ponto da cidade, e enquanto eles aguardavam no passeio conversando, um veículo Corsa Sedan, na cor prata, passou por eles lentamente com três homens à bordo.

Ainda conforme a testemunha, o carro foi até o final da rua e em seguida dois dos ocupantes desceram armados com escopeta calibre 12 e vieram na direção das vítimas, que ainda tentaram fugir, mas foram atingidos pelos tiros. Mesmo feridos, os jovens pularam um muro que dá acesso a um terreno na rua de trás do galpão. Nesse momento, Érico não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O Plantão Regional da Delegacia de Homicídios, sob o comando do delegado Gustavo Coutinho, foi acionado atrás do Centro Integrado de Informação (Cicom) e se dirigiu ao local, para realizar o levantamento cadavérico do jovem. Câmeras de segurança no local foram identificadas e a polícia irá utilizar as imagens para tentar identificar a autoria do crime. Ainda não há informações sobre a motivação do ataque.