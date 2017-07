Boletos vencidos poderão ser pagos em qualquer banco a partir desta segunda-feira (10). A medida será adotada de forma escalonada pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban), por meio de uma plataforma de cobrança que permite a quitação de boletos atrasados em qualquer agência bancária.

A permissão vale para boletos de valor igual ou superior a R$ 50 mil. O valor mínimo será reduzido para R$ 2 mil em 11 de setembro, R$ 500 em 9 de outubro e R$ 200 em 13 de novembro. Em 11 de dezembro, serão aceitos valores em qualquer banco.

Com a nova plataforma, será permitida a identificação do Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou do Cadastro nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do pagador, facilitando o rastreamento de pagamentos. No momento em que é feito o pagamento, o sistema verificará as informações. Se os dados coincidirem com os da plataforma, o sistema valida a operação. Se houver diferenças, o pagamento deverá ser feito no banco de origem.