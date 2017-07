Medida da Anatel pode desativar 40 milhões de celulares até o final do ano

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) pode bloquear cerca de 40 milhões de celulares no Brasil até o final do ano. Segundo informações do jornal O Globo, a medida visa atingir aparelhos sem registros válidos junto ao órgão.

O objetivo é combater o comércio paralelo de celulares, que vende equipamentos sem homologação, falsificados ou roubados. A previsão da Anatel é que as empresas de telefonia avisem no dia 15 de setembro aos seus clientes que o seu aparelho não está regularizado e será bloqueado. O bloqueio poderá ser feito 75 dias após o aviso.