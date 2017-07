Cármen Lúcia nega pedidos do PDT pela suspensão da denúncia contra Michel Temer

A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Cármen Lúcia, rejeitou neste domingo (9) o pedido de dois deputados do PDT pela suspensão da tramitação da denúncia contra o presidente Michel Temer na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara.

A solicitação foi feita Afonso Motta (PDT-RS) e André Figueiredo (PDT-CE). Eles queriam que o processo fosse parado até que o presidente da CCJ, Rodrigo Pacheco (PMDB-MG), colocasse em votação pedidos para ouvir o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, sobre a denúncia. Na sessão desta segunda-feira (10) da CCJ, o relator da denúncia, Sérgio Zveiter (PMDB-RJ), deve fazer a leitura do seu parecer, posicionando-se a favor ou contra a instauração do processo contra Temer no STF.