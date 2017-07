Bahia empata com Fluminense em 1 a 1 e completa sete jogos sem vencer

Após sete jogos, o Bahia continua sem ganhar no Campeonato Brasileiro. O Tricolor de Aço empatou na tarde deste domingo (9) com o Fluminense, na Arena Fonte Nova, em 1 a 1, e sai temporariamente da zona de rebaixamento com 12 pontos.

O gol do Fluminense foi marcado por Welington Silva, no primeiro tempo e o do Bahia aos 38 do segundo tempo, com João Paulo. Na próxima rodada do Brasileirão, o Bahia vai até até São Paulo para enfrentar a Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, na quarta-feira (12), às 19h30.