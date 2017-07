Primeiro livro do criador do perfil Fotocitando, no Instagram, será lançado em Salvador no próximo dia 23 de setembro

O escritor bahiano Edgard Abbehusen lançará seu primeiro livro “Quem tem como me amar, não me perde em nada”, em setembro, na Livraria Cultura do Salvador Shopping. A obra é uma coletânea de frases, textos, contos, crônicas e poemas do Fotocitando, perfil no Instagram que reúne cerca de 150 mil pessoas de todo o Brasil. O livro chegará às livrarias através da editora carioca Villardo e a pré-venda terá início no dia 21 de agosto, no site da Editora Villardo, com preço de capa de R$ 29,90.

Sinopse - Todos os dias os amores acabam. Alguém irá chorar quando o amor doer. Quando a mágoa prevalecer diante da saudade. Mas, todos os dias, novos amores nascem. No cruzamento da esquina. Dentro de uma balada despretensiosa. É quando os olhares se reconhecem. Quando a esperança se renova, seja através de alguém ou através de si. Aprender a viver o amor em suas fases. Aprender a compreender que amar é errar, porque amar também é humano. “Quem tem como me amar, não me perde em nada” é um retrato de histórias e amores através de frases, textos, crônicas e poemas inéditos de Edgard Abbehusen, autor do Fotocitando, perfil no Instagram com mais de 150 mil seguidores.

Editora Villardo - A Editora Villardo é fruto de uma equipe que já atuava no segmento de publicações de livros. Com o tempo os sonhos ficaram maiores e a vontade de criar uma Editora moderna e que valorizasse não só os grandes escritores brasileiros, mas também os iniciantes, foram os pilares para que essa jornada se iniciasse.

Quando criou o selo editorial Villardo, o advogado e autor Villardo Prior, uniu duas de suas paixões, livros e autores. O brasileiro, dono de uma personalidade empreendedora, acredita que o momento de crise que o país vive não é razão para parar de acreditar e que investir em sonhos e projetos, com trabalho e determinação, é a chave para o sucesso.

Com uma proposta inovadora, a Editora Villardo vai publicar autores que já são sucesso na web, uma tendência no mercado editorial moderno, além de negociar a publicação de escritores consagrados nacionalmente. “Nosso objetivo é oferecer percentuais de direitos autorais mais atraentes para os autores, que os possibilitem retorno financeiro mais rápido”, explica Villardo Prior.