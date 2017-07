Geddel tem doze fazendas na Bahia que somam 9 mil hectares

Suspeito de ter recebido R$ 20 milhões em propina e preso nesta semana por suspeita de atrapalhar investigações, o ex-ministro Geddel Vieira Lima (PMDB-BA) tem diversos bens, entre fazendas, apartamentos, casa na beira da praia, carros de luxo. Segundo informações do Fantástico, da TV Globo, somente fazendas são 12 em sete municípios do interior da Bahia, que somam mais de 9 mil hectares e valem ao menos R$ 67 milhões.

Uma das fazendas é a Tabajara II, em Itororó, no Médio Sudoeste da Bahia. A propriedade tem 1.097 hectares – segundo Geddel, ela foi adquirida por R$ 88,6 mil nos anos 1990. Um vizinho do imóvel afirmou, em entrevista ao programa, que o alqueire (cerca de 20 hectares) vale em torno de R$ 150 mil a R$ 200 mil. Deste modo, a fazenda valeria mais de R$ 7,5 milhões.

“É uma terra valorizada, é uma terra que todo mundo fica de olho”, afirmou um administrador de fazenda da região, Norberto Santos Silva. Ele também possui um apartamento no centro de Itapetinga, na mesma região. Na declaração de bens que apresentou em 2014, quando foi candidato a senador, ele informou ter pagado, junto com familiares, R$ 100 mil. Um corretor da região afirma que o apartamento deve valer entre R$ 1 milhão e R$ 1,5 milhão. O peemedebista também tem uma casa em frente à praia próximo a Salvador, que de acordo com a declaração, foi comprada por R$ 120 mil. “Uma casa com esse perfil em frente à praia hoje não deve custar menos de uns R$ 2,5 milhões”, acredita o vice-presidente do Conselho Regional de Corretores da Bahia, José Alberto Vasconcelos.

Em Salvador, mora em um apartamento de alto padrão – Vasconcelos aponta que o imóvel valha ao menos R$ 1,5 milhão. O ex-ministro ainda é sócio do restaurante Al Mare, na capital baiana. O padrão de vida do peemedebista mudou radicalmente em comparação ao início de sua carreira política – em 1994, tinha uma linha telefônica, um Volkswagen Paraty 1989, um título no Yatch Clube da Bahia e 120 hectares de terra.