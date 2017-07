Dinheiro do INSS some de conta de, ao menos, 15 beneficiários na Bahia; polícia investiga

Pelo menos 15 beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) de Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador, tiveram o dinheiro do auxílio depositado desaparecido das contas entre junho e julho deste ano, de acordo com a Polícia Civil. A suspeita é de clonagem do cartão das vítimas feita por uma quadrilha de estelionatários.

"Uma quadrilha. Provavelmente as pessoas fizeram um estudo antecipado com o uso de um ‘chupa cabra’ para colher essas informações e estão realizando saques indevidos nas contas dos beneficiários. O horário dos saques geralmente é entre as 6h e 7h. A pessoa que utiliza desses cartões para fazer o saque, está em posse de cartões e das senhas dos beneficiários e efetua os saques na agência", diz a delegada Elaine Laranjeira, da delegacia de Itinga.

A agência bancária já forneceu à polícia imagens das câmeras de segurança que mostram um jovem fazendo o saque bem cedo, para não levantar suspeita da polícia.

Uma das vítimas foi um homem que preferiu não se identificar, por motivo de segurança. Ele foi fazer saque do auxílio-doença que recebe todo mês e percebeu que boa parte do dinheiro já havia sido sacada. Foram dois saques que totalizaram R$ 2.500 em um dia e, no outro, a conta foi zerada, levaram mais R$ 616. Assustado, ele saiu da agência e foi denunciar o caso à polícia.

"Nós ficamos na insegurança, porque se aconteceu agora, como é que eu vou ter garantia de que mês que vem não vai ter de novo? O banco já ressarciu [o dinheiro]", diz.