Governador entrega 197 unidades habitacionais em Nova Esperança

O governador Rui Costa entregou na manhã desta segunda-feira (10) 197 unidades habitacionais nos loteamentos Barro Duro I e BA 256 (rodovia CIA-Aeroporto), os dois no bairro de Nova Esperança, em Lauro de Freitas.

As residências beneficiam pessoas que moravam em condições precárias às margens da Barragem de Ipitanga III. “As pessoas que estão recebendo essas casas moravam em barracos, sem rede de água e de esgoto, viviam no barro e na lama.

Agora, passam a ter casas de concreto e a morar em ruas asfaltadas, urbanizadas, com dignidade. Em breve, entregarei a última etapa deste projeto, e vamos continuar trabalhando duro em prol da população da capital e do interior”, afirmou Rui.

A etapa entregue nesta segunda custou R$ 7 milhões, com recursos oriundos de parceria entre o governo da Bahia e o governo federal, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC I). Ainda restam 137 casas a ser entregues, totalizando 411 unidades, ainda este ano.

Também foram realizadas intervenções de infraestrutura como rede de abastecimento de água e de rede de esgoto com seis estações elevatórias; rede de recalque com 7,5 quilômetros de extensão; implantação de drenagem pluvial; pavimentação de ruas e passeios; urbanização de equipamentos como escolas e centro comunitário, quiosques, praças e campos de futebol; além de ciclovia e calçadão à margem da lagoa Ipitanga.