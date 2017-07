Receita Federal promove leilão com produtos importados apreendidos na alfândega; veja mercadorias

A Receita Federal anunciou que vai realizar no dia 19 deste mês um leilão eletrônico de 72 lotes de mercadorias apreendidas pelo órgão. O evento é uma oportunidade para quem quiser adquirir produtos de marcas famosas por um preço mais acessível. As mercadorias foram trazidos por brasileiros em viagens ao exterior e retidos na Alfândega do Aeroporto Salvador , e entre os objetos leiloados estão celulares, roupas, perfumes, cosméticos, relógios, bebidas e equipamentos eletrônicos.

Aqueles que tiverem interesse em participar devem acessar o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), no site da Receita Federal, e registrar até as 18h do dia 18 as propostas no “Sistema de Leilão Eletrônico”. No leilão estão ainda itens para a prática de kite surf e para bicicletas, dois ultraleves, um drone, além de 27 vestidos de noiva apreendidos em maio deste ano.

O leilão, que será feito pela internet, é aberto para qualquer pessoa e será divido em duas etapas. Na 1ª, o participante acessa o site e faz uma proposta de valor de compra para cada lote que tenha interesse em adquirir. Depois, na 2ª, serão selecionadas as maiores propostas para cada lote e verificada a regularidade jurídica e fiscal dos proponentes. Aqueles que apresentaram as maiores propostas participam da disputa dos lotes por meio de ofertas sucessivas e progressivas de valores de lances pela Internet.