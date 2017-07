Esmeralda gigante de 137 kg extraída na BA é adquirida por empresário de Petrolina, PE

Um empresário que mora no Centro de Petrolina, no Sertão de Pernambuco, adquiriu uma pedra rara gigante extraída no norte da Bahia. A canga de esmeraldas, conjunto de pedras brutas unidas, chama a atenção por possuir 60 cm de altura e pesa 137 kg. O minério agora pertence ao pernambucano e a um outro investidor de Curaçá, na Bahia. A pedra foi avaliada em aproximadamente R$500 milhões.

A pedra foi encontrada na Mina Caraíba, em Pindobaçu. Na região, essa é a terceira pedra desse porte. A segunda esmeralda foi localizada com 360 Kg, conhecida como “Esmeralda Bahia”, avaliada em 300 milhões de dólares. Enquanto que a primeira tinha 380 kg e foi avaliada em cerca de R$ 1 bilhão.

Ao G1, o empresário de Petrolina e um dos donos da esmeralda, que preferiu não se identificar, explicou que atua no setor de mineração e disponibiliza patrocínio financeiro aos mineradores e garimpeiros da região. Por esse motivo, ele teve preferência na aquisição do minério.

O empresário disse ainda que adquiriu a peça devido a sua raridade e o destino da esmeralda gigante será, a princípio, a comercialização no mercado externo. “ A esmeralda chama à atenção por se tratar de uma peça rara, uma das únicas do mundo com peso e tamanho semelhantes. Ela é uma verdadeira obra de arte esculpida pela natureza e com certeza será desejada por colecionadores, museus e universidades”, relatou.

Segundo o advogado dos donos do minério, José Cícero de Melo, já foram providenciados o certificado de origem e a nota fiscal de compra, assim como todos os trâmites junto ao Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) e o Fisco, processo para demonstrar a regularidade e legalidade das transações.