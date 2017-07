"Comunhão inválida": Vaticano proíbe hóstia sem glúten

O Vaticano determinou que as hóstias utilizadas para a comunhão nas igrejas não podem ser livres de glúten. Segundo a determinação, atualmente as hóstias podem ser encontradas em supermercados e pela internet, o que pode gerar dúvidas sobre a sua procedência. Algumas delas têm em sua composição mel, açúcar e até frutas.

De acordo com o cardeal Robert Sarah, a determinação feita a pedido do Papa Francisco considera "abuso grave" esse tipo de hóstia e, torna a comunhão inválida. Para a tradição católica, o pão e o vinho se convertem no corpo de Cristo. No entanto, a transformação só ocorre quando os produtos cumprem regras eclesiásticas: a partir do pão sem levedura -- produzido apenas de farinha -- e do vinho puro.

O comunicado do Vaticano reforça que para a eucaristia das pessoas que são intolerantes à proteína, o glúten pode até ser reduzido, mas as normas católicas deverão ser respeitadas. Ou seja, outros ingredientes não deverão ser acrescentados e cereais diversos só serão permitidos em proporções mínimas.