Aliados de Temer dão como certa apresentação de relatório alternativo

O presidente Michel Temer e seus aliados já esperavam relatório desfavorável na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), mas se surpreenderam com o componente “excessivamente político” do parecer apresentado pelo deputado Sergio Zveiter (PMDB-RJ). O Palácio do Planalto avalia que Zveiter “exagerou” e que tamanha politização acaba por “estimular o confronto” com os deputados da base do governo. Apesar do parecer desfavorável de Zveiter a Temer, o discurso no Palácio do Planalto segue sendo o de que o governo tem os votos para derrubar a denúncia na CCJ. Governistas também dão como certa a apresentação de um relatório alternativo por integrantes da tropa de choque de Temer. Aliados disseram que Temer acompanhou o primeiro dia de embates “sereno e firme”.

— Tem que ter um relatório alternativo. Esse foi tão político que não tem nem como emendar — afirmou um assessor do Planalto.

Antes mesmo do fim da leitura do voto do relator, pela aceitação da denúncia, o governo já tinha decidido escalar algum aliado confiável para produzir um relatório que vá na direção contrária ao de Zveiter, ou seja: pela rejeição da denúncia. Ainda não foi definido o nome de quem assumirá essa missão. Mas há rumores de que será alguém do PMDB. Nesse caso será uma guerra de pareceres do mesmo partido: PMDB X PMDB.

Experiente nas tribunas, o advogado de Temer no caso, Antônio Cláudio Mariz, travou um confronto com Zveiter. Exaltado, falou aos deputados da CCJ de pé e aos gritos, calando parlamentares da oposição que tentaram impedir sua fala. Em quase uma hora, ele disse que Temer não recebeu “um vintém sequer” do delator Joesley Batista, acusou o Ministério Público Federal, os investigadores e até o ministro Edson Fachin, relator da Lava-Jato no Supremo Tribunal Federal (STF) que homologou a delação da JBS, de terem agido com “açodamento e pressa”.

— O Zveiter exagerou na poltização. E, ao politizar, ele estimula o confronto dos nossos — avaliou um dos interlocutores de Temer, que diminuiu os despachos para acompanhar o debate na CCJ com aliados

Mas quem tem pressa é Temer, que corre para buscar uma vitória na CCJ, segundo articuladores, numa corrida de “vida ou morte”. Passada a primeira etapa da CCJ, a expectativa do governo é que os prazos corram o mais rapidamente possível, para que o governo tente liquidar o assunto ainda antes do recesso parlamentar. Um ministro próximo a Temer definiu a urgência: