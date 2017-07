Especialista esclarece sobre doação através do IR ao Fundo da Criança

Um especialista vai tirar nesta terça-feira, 11, as dúvidas dos contribuintes do Imposto de Renda (IR), seja pessoa física ou jurídica, sobre a doação que pode ser feita no ato de declaração ao Fundo da Infância e Adolescência de Feira de Santana. Um gesto importante para impulsionar projetos sociais destinados às crianças e adolescentes mais carentes no município.

Os esclarecimentos serão dados pelo membro do Conselho Regional de Contabilidade da Bahia (CRC-Ba), o contador e advogado Fernando Carlos Cardoso Almeida. Ele fará palestra com o tema “A importância do Imposto de Renda para o Fundo da Infância e Adolescência”, evento que que começa as 8h30 no Auditório João Batista Cerqueira, da Secretaria Municipal de Saúde, na avenida João Durval Carneiro, bairro Estação Nova. Os participantes farão jus a um certificado referente à carga de 4 horas.

A iniciativa é do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedeso). O secretário Ildes Ferreira ressalta a importância da iniciativa visando impulsionar os projetos sociais que asseguram a inclusão de crianças e adolescentes em atividades esportivas e sociais, dentre outras, que resultam em conquistas na qualidade de vida e ocupação para que não fiquem em situação vulnerável nas ruas.

Ildes destaca ainda a cultura que existe em algumas cidades do Sul do país, a exemplo de Curitiba, onde os contribuintes preferem destinar os recursos do Imposto de Renda para os projetos sociais locais, que podem ser vistos e acompanhados e não simplesmente doar para o “leão” sem saber o destino.