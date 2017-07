Rui diz que 53 mil votos de Maia não lhe dão legitimidade para presidir o país

O governador Rui Costa (PT) fez hoje uma dura crítica à possibilidade de o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), assumir a presidência da República no caso de queda de Michel Temer (PMDB), ao participar do ato de inauguração de um viaduto na Paralela que permite o retorno de motoristas logo depois do bairro de Alphaville.

Rui questionou a legitimidade de um deputado que, como Rodrigo, se elegeu com 53 mil votos, número abaixo dos parlamentares que se elegeram pela Bahia em 2014, conduzir os destinos do país.

“Eu não acho que alguém que foi eleito com 50 mil votos para deputado tenha legitimidade para governar o nosso país. Então veja a situação em que estamos: tirou alguém que teve 54 milhões. E agora quer se botar alguém que teve 53 mil votos para governar o Brasil. Eu não acho que é legítimo, não acho que é correto, não acho que esta pessoa tenha autoridade para conduzir os destinos do país, o povo não decidiu isso, que um deputado federal, aliás, na Bahia não tem nenhum deputado federal que tenha sido eleito com 53 mil votos, nenhum. Quem teve, perdeu a eleição”, afirmou Rui, lamentando o impeachment da correligionária Dilma Rousseff (PT).

O governador observou que não se trata de personificar a crítica em Rodrigo Maia, mas “de discutir a legitimidade do voto”. “Qualquer deputado que viesse a disputar a eleição na Bahia e tivesse 53 mil votos teria perdido a eleição. Então, como é que esta pessoa pode ter a legitimidade de conduzir o país?”, questionou. Ele disse ter ficado triste quando “deram o golpe na Dilma e tiraram a Dilma e agora fico mais triste ainda em ver que o arranjo de bastidor da política dos gabinetes ou dos túneis do Congresso estão definindo que um deputado que se elegeu com 53 mil votos vai ser o presidente da República. Não é isso que o povo brasileiro, o povo baiano merece”, afirmou.