Acusado de assassinato e roubo é flagrado fazendo transporte clandestino em Feira

Um homem que atuava no transporte clandestino de passageiros em Feira de Santana - fazia linha da região do Hospital Geral Clériston Andrade - foi detido e levado a uma delegacia nesta terça-feira, 11. Ezequiel Moreira Lima é acusado de assassinato e roubo.

Uma denúncia anônima levou à prisão de Ezequiel, ou "Buiú", como é conhecido. Responde a três processos criminais: um por assassinato no município de Santa Bárbara e outros dois por roubo em Feira de Santana. Ele foi encaminhado à delegacia, onde está á disposição da Justiça.

A prisão foi feita pela Polícia Militar, acionada pela fiscalização da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT). Suspeita-se que o veiculo apreendido com ele seja clonado - carro com números da placa e dos chassis adulterados.

Ele também é suspeito de participar da ação criminosa que resultou no atentado a tiros contra fiscais da SMTT, no Conjunto Viveiros, mês passado. Na ocasião um veículo da fiscalização foi incendiado e completamente destruído.

Saulo Pereira Figueiredo, secretário municipal de Transportes e Trânsito, diz que o serviço clandestino de condução de passageiros é "um sistema muito assediado pela crimininalidade". Daí a importância da população compreender o risco de utilizar esse meio ilegal.

“Assim como esse fato, vários outros casos estão sendo trabalhados pelos órgãos de segurança no sentido de resguardar a população. Serve de alerta para quem utiliza esse tipo de transporte irregular”, destaca.

O motorista do transporte clandestino que é pego em flagrante responde a processo administrativo municipal. Na primeira apreensão do veículo a multa estabelecida é de R$ 2.000 mil. Em caso de segunda apreensão o valor passa para R$ 2.500, mais 30 dias de retenção do automóvel, e em uma terceira vez a multa é de R$ 3.500, com 60 dias de apreensão.