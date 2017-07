Adelmário Coelho é atração confirmada da Expofeira 2017

A primeira atração da Expofeira 2017, que será realizada de 3 a 10 de setembro, já está definida. É o forrozeiro Adelmário Coelho, segundo informou Naron Vasconcelos, diretor de eventos da prefeitura de Feira de Santana. Além de Adelmário, a festa pode contar com shows de Fagner, Roberta Miranda, Amado Batista e Dorgival Dantas, que estão em negociação.

“Adelmário Coelho já está contrato através de uma emenda parlamentar, do deputado Zé Nunes. Dorgival Dantas esteve confirmado na grade de atrações do São Pedro de Humildes, mas por precaução, já que ele teria outro show no mesmo dia, abortamos a apresentação dele, então temos um compromisso de trazê-lo na Expofeira. Além disso, temos proposta do Fagner, Amado Batista e Roberta Miranda, que já demonstrou vontade de retornar à Feira”, afirmou.

Naron informou ainda que vai analisar a grade de atrações da Vaquejada de Serrinha, que será realizada em dias em que ocorre a Expofeira, para tentar aproveitar algumas atrações, barateando os custos. Ele disse que vai conversar com o prefeito José Ronaldo e deve entregar a grade de atrações pronta no dia 30 de julho, incluindo atrações feirenses.