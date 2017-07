O Leilão Portal da Marcha 2017, que será realizado no Parque de Exposições João Martins da Silva, neste sábado, 15, às 19h, já está aceitando pré-lances. Os interessados podem fazer suas ofertas por qualquer um dos 33 lotes disponíveis no certame, através do site da empresa leiloeira ASJ Leilões ( www.asjleiloes.com.br ).

O evento faz parte do IV Portal da Marcha de Cavalo Campolina, Jumento Pêga e Muares, que acontece mais uma vez em Feira de Santana. As ofertas, conforme o presidente da Associação de Criadores de Cavalo Campolina da Bahia (ACCCBa), Nilton dos Anjos, serão aceitas até esta sexta-feira, 14, véspera do leilão presencial, no Tatersal Governador João Durval Carneiro.

Durante o leilão, os lances serão presenciais ou através do telefone dos assessores do certame. “Os pré-lances são válidos para início do leilão, que também será transmitido ao vivo pela leiloeira através de seu site”, explica Nilton dos Anjos.

Este ano serão colocados à disposição 33 lotes, sendo 30 de campolina e mais três de jumentos pêga/muares. Serão comercializados em 62 parcelas, sendo 41 de pagamento.