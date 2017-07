Trabalhadores dos Correios entram em greve por tempo indeterminado

Mais de 90 trabalhadores dos Correios de Feira de Santana entraram em greve por tempo indeterminado. A decisão ocorreu na terça-feira (11) e na manhã desta quarta-feira (12) alguns deles estavam em frente ao órgão representando o movimento de grevista.

José Canto, integrante do Sindicato dos Trabalhadores em Correios e Telégrafos do Estado da Bahia (Sicotelba), informou que a greve foi deflagrada em virtude da suspensão de atendimentos do plano de saúde da categoria. Segundo ele, algumas clínicas e o Hospital Emec não estão realizando atendimentos pelo plano de saúde.

“Há mais de três meses algumas clínicas e o Hospital Emec deixaram de prestar serviços para o plano. Já houve inclusive óbito e os trabalhadores estão cansados. É uma questão antiga que até já entramos com uma ação judicial”, disse.

José Canto afirmou também que durante reuniões da empresa com representantes do sindicato, a empresa relatou que as dívidas existentes em relação ao plano com as unidades se saúde já foram pagas. No entanto, esta informação sobre o Hospital Emec não procede. Os trabalhadores não vão retornar ao trabalho enquanto esta situação não for regularizada.

A adesão da greve está em 90% e estão mantidos serviços de entregas de urgências, especialmente de medicamentos e de materiais de saúde. Os demais serviços de entregas de cartas e demais correspondências estão suspensos.

“Quem determina se trabalham 30% do efetivo ou não são os trabalhadores. Eles têm liberdade de exercer o seu direito de greve. Estamos em greve por tempo indeterminado e queremos o nosso atendimento", justificou o sindicalista.